Informations pratiques

Courlay

Lecture pour les tout-petits

Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 10:00:00

fin : 2026-09-29 10:30:00

Date(s) :

2026-09-29 2026-11-24

Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Sur réservation. .

Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 38 60 bibliotheque.courlay@agglo2b.fr

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English : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits Courlay a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bocage Bressuirais