Lecture pour les tout-petits Place de la Solidarité Courlay
mardi 29 septembre 2026 · Place de la Solidarité · Courlay
Informations pratiques
Courlay
Lecture pour les tout-petits
Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 10:00:00
fin : 2026-09-29 10:30:00
Date(s) :
2026-09-29 2026-11-24
Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation. .
Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 38 60 bibliotheque.courlay@agglo2b.fr
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English : Lecture pour les tout-petits
L’événement Lecture pour les tout-petits Courlay a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bocage Bressuirais
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