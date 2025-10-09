Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Faye-l’Abbesse
Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Faye-l’Abbesse jeudi 9 octobre 2025.
Lecture pour les tout-petits
Bibliothèque 5 Bis Rond-Point du Général de Gaulle Faye-l’Abbesse Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
2025-10-09 2025-11-20
Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation. .
Bibliothèque 5 Bis Rond-Point du Général de Gaulle Faye-l’Abbesse 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 73 09 bibliotheque.fayelabbesse@agglo2b.fr
