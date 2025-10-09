Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Faye-l’Abbesse

Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Faye-l’Abbesse jeudi 9 octobre 2025.

Lecture pour les tout-petits

Bibliothèque 5 Bis Rond-Point du Général de Gaulle Faye-l’Abbesse Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09 2025-11-20

Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Sur réservation. .

Bibliothèque 5 Bis Rond-Point du Général de Gaulle Faye-l’Abbesse 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 73 09 bibliotheque.fayelabbesse@agglo2b.fr

English : Lecture pour les tout-petits

German : Lecture pour les tout-petits

Italiano :

Espanol : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits Faye-l’Abbesse a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Bocage Bressuirais