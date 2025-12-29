Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Faye-l’Abbesse

Lecture pour les tout-petits

Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Faye-l’Abbesse jeudi 26 février 2026.

Lecture pour les tout-petits

Bibliothèque 5 Bis Rond-Point du Général de Gaulle Faye-l’Abbesse Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-02-26 2026-04-23

Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation.   .

Bibliothèque 5 Bis Rond-Point du Général de Gaulle Faye-l’Abbesse 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 73 09  bibliotheque.fayelabbesse@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits Faye-l’Abbesse a été mis à jour le 2025-12-26 par OT Bocage Bressuirais