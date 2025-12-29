Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Faye-l’Abbesse
Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Faye-l’Abbesse jeudi 26 février 2026.
Bibliothèque 5 Bis Rond-Point du Général de Gaulle Faye-l'Abbesse Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-26
fin : 2026-04-23
2026-02-26 2026-04-23
Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation. .
Bibliothèque 5 Bis Rond-Point du Général de Gaulle Faye-l’Abbesse 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 73 09 bibliotheque.fayelabbesse@agglo2b.fr
