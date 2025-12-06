Lecture pour les tout-petits Animathèque Granville

Lecture pour les tout-petits

Animathèque 202 Rue Paul de Gibon Granville Manche

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 11:00:00

2025-12-06

Espace d’écoute pour les 0-3 ans et leurs accompagnateurs autour des livres et de la musique.

Gratuit. Durée 20 min. Réservation conseillée 02 33 50 34 09 .

Animathèque 202 Rue Paul de Gibon Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29

