Lecture pour les tout-petits Animathèque Granville
Animathèque 202 Rue Paul de Gibon Granville
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 11:00:00
2025-12-06
Espace d’écoute pour les 0-3 ans et leurs accompagnateurs autour des livres et de la musique.
Gratuit. Durée 20 min. Réservation conseillée 02 33 50 34 09 .
Animathèque 202 Rue Paul de Gibon Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29
