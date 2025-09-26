Lecture pour les tout-petits Bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent

Lecture pour les tout-petits Bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent vendredi 26 septembre 2025.

Bibliothèque 1 allée de la bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-09-26

fin : 2025-12-05

2025-09-26 2025-12-05

Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Sur réservation. .

Bibliothèque 1 allée de la bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 51 89 bibliotheque.lachapellestlaurent@agglo2b.fr

