Lecture pour les tout-petits, Bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent

Bibliothèque 1 allée de la bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres
Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation. .
Bibliothèque 1 allée de la bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 51 89 bibliotheque.lachapellestlaurent@agglo2b.fr
