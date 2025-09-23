Lecture pour les tout-petits Bibliothèque L’Absie

Lecture pour les tout-petits Bibliothèque L'Absie mardi 23 septembre 2025.

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L'Absie Deux-Sèvres

Début : 2025-09-23

fin : 2025-12-02

2025-09-23 2025-12-02

Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Sur réservation. .

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 92 54 bibliotheque.labsie@agglo2b.fr

