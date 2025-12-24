Lecture pour les tout-petits, Bibliothèque L’Absie

Lecture pour les tout-petits

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-02-10 2026-03-31 2026-06-16

Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Sur réservation. .

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 92 54 bibliotheque.labsie@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits L’Absie a été mis à jour le 2025-12-20 par OT Bocage Bressuirais