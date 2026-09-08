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Lecture pour les tout-petits Bibliothèque L’Absie

mardi 13 octobre 2026 · Bibliothèque · L'Absie

Lecture pour les tout-petits Bibliothèque L’Absie

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
11 Rue Raymond Migaud
Ville
79240 L'Absie
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

L’Absie

Lecture pour les tout-petits

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 10:30:00
fin : 2026-10-13 11:00:00

Date(s) :
2026-10-13 2026-12-01

Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation.   .

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 92 54  bibliotheque.labsie@agglo2b.fr

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English : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits L’Absie a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bocage Bressuirais

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