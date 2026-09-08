Lecture pour les tout-petits Bibliothèque L’Absie
mardi 13 octobre 2026 · Bibliothèque · L'Absie
Informations pratiques
L’Absie
Lecture pour les tout-petits
Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 10:30:00
fin : 2026-10-13 11:00:00
Date(s) :
2026-10-13 2026-12-01
Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation. .
Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 92 54 bibliotheque.labsie@agglo2b.fr
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English : Lecture pour les tout-petits
L’événement Lecture pour les tout-petits L’Absie a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bocage Bressuirais
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