Lecture pour les tout-petits Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Lecture pour les tout-petits Place de l’Hôtel de Ville Mauléon jeudi 20 novembre 2025.

Lecture pour les tout-petits

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20 2025-12-11

Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… pour les tout-petits et leurs accompagnateurs.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur réservation. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

English : Lecture pour les tout-petits

German : Lecture pour les tout-petits

Italiano :

Espanol : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits Mauléon a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Bocage Bressuirais