Lecture pour les tout-petits Place de l’Hôtel de Ville Mauléon jeudi 23 avril 2026.
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
2026-04-23 2026-06-25
Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… pour les tout-petits et leurs accompagnateurs.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur réservation. .
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr
