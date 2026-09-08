Lecture pour les tout-petits Place de l’Hôtel de Ville Mauléon
jeudi 15 octobre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Mauléon
Informations pratiques
Mauléon
Lecture pour les tout-petits
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 10:30:00
fin : 2026-12-17 11:00:00
Date(s) :
2026-10-15 2026-12-17
Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… pour les tout-petits et leurs accompagnateurs.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur réservation. .
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture pour les tout-petits
L’événement Lecture pour les tout-petits Mauléon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Mauléon (Deux-Sèvres)
- Rendez-vous à la bibliothèque, L’abbaye – Musée et médiathèque, Mauléon 18 septembre 2026
- Spectacle : Visite « Historico Histérique », Mairie de Mauléon, Mauléon 18 septembre 2026
- Ouverture du musée de l’Amicale des Cycles Anciens de Moulins, Musée de l’Amicale des Cycles Anciens de Moulins, Mauléon 19 septembre 2026
- Visite guidée du château du Bois-Fichet par son propriétaire, Château du Bois-Fichet de Mauléon, Mauléon 19 septembre 2026
- Visite commentée : 10 ans d’observatoire photos sur l’Espace Naturel Sensible La Corbelière, Espace Naturel Sensible La Corbelière de Moulins, Mauléon 19 septembre 2026