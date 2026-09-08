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Lecture pour les tout-petits Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

jeudi 15 octobre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Mauléon

Lecture pour les tout-petits Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place de l'Hôtel de Ville
Adresse
Bibliothèque
Ville
79700 Mauléon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Mauléon

Lecture pour les tout-petits

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 10:30:00
fin : 2026-12-17 11:00:00

Date(s) :
2026-10-15 2026-12-17

Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… pour les tout-petits et leurs accompagnateurs.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur réservation.   .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14  mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

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English : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits Mauléon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bocage Bressuirais

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