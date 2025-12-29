Lecture pour les tout-petits Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre
Lecture pour les tout-petits
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2026-02-12
fin : 2026-06-25
2026-02-12 2026-04-02 2026-06-25
Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… Pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation. .
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr
