Lecture pour les tout-petits Nueil-les-Aubiers jeudi 19 mars 2026.

Parc de la Sainte Famille Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-03-19 10:30:00
fin : 2026-03-19 11:15:00

2026-03-19

Balade poussette, parc de la Sainte Famille (repli à la bibliothèque en cas de mauvais temps).
Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Réservation conseillée.   .

Parc de la Sainte Famille Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06  bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr

