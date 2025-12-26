Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Nueil-les-Aubiers

Lecture pour les tout-petits

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:30:00

fin : 2026-04-30 11:15:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-06-18

Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Réservation conseillée. .

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr

