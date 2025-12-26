Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Nueil-les-Aubiers

Lecture pour les tout-petits

Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Nueil-les-Aubiers jeudi 30 avril 2026.

Lecture pour les tout-petits

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 10:30:00
fin : 2026-04-30 11:15:00

Date(s) :
2026-04-30 2026-06-18

Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Réservation conseillée.   .

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06  bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2025-12-26 par OT Bocage Bressuirais