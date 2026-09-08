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Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Nueil-les-Aubiers

jeudi 15 octobre 2026 · Bibliothèque · Nueil-les-Aubiers

Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Nueil-les-Aubiers

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
14 Place Saint-Melaine
Ville
79250 Nueil-les-Aubiers
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Nueil-les-Aubiers

Lecture pour les tout-petits

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 10:30:00
fin : 2026-12-10 11:00:00

Date(s) :
2026-10-15 2026-12-10

Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation.   .

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06  bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr

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English : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bocage Bressuirais

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