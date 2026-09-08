Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Nueil-les-Aubiers
jeudi 15 octobre 2026 · Bibliothèque · Nueil-les-Aubiers
Informations pratiques
Nueil-les-Aubiers
Lecture pour les tout-petits
Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 10:30:00
fin : 2026-12-10 11:00:00
Date(s) :
2026-10-15 2026-12-10
Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation. .
Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr
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English : Lecture pour les tout-petits
L’événement Lecture pour les tout-petits Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bocage Bressuirais
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