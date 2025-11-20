Lecture pour les tout petits Café associatif Bilera Etxea Urcuit
Café associatif Bilera Etxea 154 Route du Bourg Urcuit Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Marie-Hélène G. propose un temps de lecture spécialement pensé pour les enfants de 0 à 3 ans, en compagnie de leurs parents. Venez partager avec nous une douce parenthèse d’histoires et de comptines.
Un moment simple et convivial pour éveiller les plus petits au plaisir des livres, tout en profitant d’un temps de complicité en famille. .
