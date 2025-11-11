Lecture pour les tout petits Café associatif Bilera Etxea Urcuit

Lecture pour les tout petits

Café associatif Bilera Etxea 154 Route du Bourg Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Marie-Hélène G. propose un temps de lecture spécialement pensé pour les enfants de 0 à 3 ans, en compagnie de leurs parents. Venez partager avec nous une douce parenthèse d’histoires et de comptines.

Un moment simple et convivial pour éveiller les plus petits au plaisir des livres, tout en profitant d’un temps de complicité en famille. .

Café associatif Bilera Etxea 154 Route du Bourg Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

