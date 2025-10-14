Lecture pour les touts-petits Bibliothèque Argentonnay
Lecture pour les touts-petits Bibliothèque Argentonnay mardi 14 octobre 2025.
Lecture pour les touts-petits
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-10-14 2025-12-09
Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… Pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation. .
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr
English : Lecture pour les touts-petits
German : Lecture pour les touts-petits
Italiano :
Espanol : Lecture pour les touts-petits
L’événement Lecture pour les touts-petits Argentonnay a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Bocage Bressuirais