Lecture pour les touts-petits Bibliothèque Argentonnay mardi 14 octobre 2025.

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres

Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… Pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Sur réservation. .

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr

