Lecture « Pour que tu te souviennes avant la nuit »

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot

Début : 2025-10-10 18:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Texte de Claude Magne, lecture par Claude Magne et Gaston Castelain

« Le matin de bonne heure ils longent le mur fermé de fortes grilles un café dans la main leur haleine ».

« Pour que tu te souviennes avant la nuit » a été composé par Claude Magne à son retour d’Ukraine en novembre 2023.

Il revenait de mission humanitaire, à la rencontre des soldats qui rentraient du front. .

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 biblioccqb@gmail.com

English :

Text by Claude Magne, read by Claude Magne and Gaston Castelain

German :

Text von Claude Magne, Lesung von Claude Magne und Gaston Castelain

Italiano :

Testo di Claude Magne, letto da Claude Magne e Gaston Castelain

Espanol :

Texto de Claude Magne, leído por Claude Magne y Gaston Castelain

