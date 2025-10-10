Lecture « Pour que tu te souviennes avant la nuit » Place Noël Poujade Gourdon
Lecture « Pour que tu te souviennes avant la nuit »
Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot
Début : 2025-10-10 18:30:00
Texte de Claude Magne, lecture par Claude Magne et Gaston Castelain
« Le matin de bonne heure ils longent le mur fermé de fortes grilles un café dans la main leur haleine ».
« Pour que tu te souviennes avant la nuit » a été composé par Claude Magne à son retour d’Ukraine en novembre 2023.
Il revenait de mission humanitaire, à la rencontre des soldats qui rentraient du front. .
Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 biblioccqb@gmail.com
English :
Text by Claude Magne, read by Claude Magne and Gaston Castelain
German :
Text von Claude Magne, Lesung von Claude Magne und Gaston Castelain
Italiano :
Testo di Claude Magne, letto da Claude Magne e Gaston Castelain
Espanol :
Texto de Claude Magne, leído por Claude Magne y Gaston Castelain
