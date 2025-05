Lecture pour tous – Stand sur le marché Lauzun, 17 mai 2025 09:30, Lauzun.

Lot-et-Garonne

Lecture pour tous Stand sur le marché Rue Eugène Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 09:30:00

fin : 2025-05-17 12:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Le Conseil Départemental vous invite à la lecture publique avec comme thème La lecture pour tous sur notre territoire. Venez échanger avec eux. Ils ont besoin de vous pour réinventer ensemble la lecture pour tous au niveau local et départemental, créez ensemble la bibliothèque de demain.

Stand sur le marché Rue Eugène Mazelié

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 14 40 mediatheque.departementale@lotetgaronne.fr

English : Lecture pour tous

The Conseil Départemental invites you to a public reading on the theme of Reading for all in our region. Come and talk to them. They need your help to reinvent reading for all at local and departmental level, and to create the library of tomorrow.

German : Lecture pour tous

Der Conseil Départemental lädt Sie zu einer öffentlichen Lesung mit dem Thema La lecture pour tous sur notre territoire ein. Kommen Sie und tauschen Sie sich mit ihnen aus. Sie brauchen Ihre Hilfe, um gemeinsam das Lesen für alle auf lokaler und Departementsebene neu zu erfinden, gestalten Sie gemeinsam die Bibliothek von morgen.

Italiano :

Il Conseil Départemental vi invita a un evento di lettura pubblica sul tema della lettura per tutti nella nostra regione. Venite a parlare con loro. Hanno bisogno del vostro aiuto per reinventare la lettura per tutti a livello locale e dipartimentale, e insieme possiamo creare la biblioteca di domani.

Espanol :

El Conseil Départemental le invita a un acto público de lectura sobre el tema Lectura para todos en nuestra región. Ven a hablar con ellos. Necesitan tu ayuda para reinventar la lectura para todos a escala local y departamental, y juntos podemos crear la biblioteca del mañana.

L’événement Lecture pour tous Lauzun a été mis à jour le 2025-05-13 par OT du Pays de Lauzun