Lecture pour tous Lauzun
Lecture pour tous Lauzun jeudi 23 avril 2026.
Lauzun
Lecture pour tous
Rue Eugène Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 09:30:00
fin : 2026-04-23 12:15:00
Date(s) :
2026-04-23
Le Conseil Départemental vous invite à la lecture publique avec comme thème La lecture pour tous sur notre territoire. Venez échanger avec eux. Ils ont besoin de vous pour réinventer ensemble la lecture pour tous au niveau local et départemental, créez ensemble la bibliothèque de demain.
Le Conseil Départemental vous invite à la lecture publique avec comme thème La lecture pour tous sur notre territoire. Venez échanger avec eux. Ils ont besoin de vous pour réinventer ensemble la lecture pour tous au niveau local et départemental, créez ensemble la bibliothèque de demain. .
Rue Eugène Mazelié Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 14 40 mediatheque.departementale@lotetgaronne.fr
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English : Lecture pour tous
The Conseil Départemental invites you to a public reading on the theme of Reading for all in our region. Come and talk to them. They need your help to reinvent reading for all at local and departmental level, and to create the library of tomorrow.
L’événement Lecture pour tous Lauzun a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays de Lauzun
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