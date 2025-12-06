Lecture pour tous ! Lycée Val de Garonne Marmande
Lycée Val de Garonne 22 Rue Ejea de Los Caballeros Marmande Lot-et-Garonne
Depuis deux ans, habitants, médiathèques, associations, élus et acteurs locaux travaillent ensemble pour imaginer la lecture pour toutes et tous en Lot-et-Garonne, avec une expérimentation sur la @Communauté de Communes du Pays de Lauzun et @Val de Garonne Agglomération.
Aujourd’hui, on a besoin de vous !
Après avoir dressé un état des lieux et rencontré de nombreux habitants, l’heure est venue de partager les constats réalisés dans chaque territoire… et de construire la suite ensemble !
Participez aux réunions publiques ouvertes à toutes et tous, organisées par @Lot-et-Garonne, le département.
On vous attend nombreuses et nombreux pour faire vivre la lecture partout, pour tous et avec tous !
Inscriptions souhaitées. .
Lycée Val de Garonne 22 Rue Ejea de Los Caballeros Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 14 40 mediatheque.departementale@lotetgaronne.fr
English : Lecture pour tous !
Reading for all!
