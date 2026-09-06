Informations pratiques

Laroque-Timbaut

Lecture pour Tous – Vide Bibliothèque 2026

Salle des fêtes Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:00:00

fin : 2026-10-25 18:30:00

Date(s) :

2026-10-25

L’association Patrimoine et Culture organise la 16ième édition de son Vide Bibliothèque « Lecture pour Tous ». La salle des fêtes se transforme en grande librairie où le public vient souvent en famille pour inciter les enfants à lire à travers des bandes dessinées.

L’association Patrimoine et Culture organise la 16ième édition de son Vide Bibliothèque « Lecture pour Tous ». La salle des fêtes se transforme en grande librairie où le public vient souvent en famille pour inciter les enfants à lire à travers des bandes dessinées.

Petits et grands trouveront romans, livres historiques, biographies, CDs, DVDs et vinyles pour collectionneurs et le tout à des prix modiques.

Les bénéfices de cette journée sont consacrés à la sauvegarde du patrimoine roquentin. .

Salle des fêtes Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 93 38 40 christian.meyzonnat@orange.fr

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English : Lecture pour Tous – Vide Bibliothèque 2026

The Patrimoine et Culture association is organizing the 16th edition of its « Reading for All » Library Clearance Sale. The community hall is transformed into a large bookstore where families often come together to encourage their children to read through comic books.

L’événement Lecture pour Tous – Vide Bibliothèque 2026 Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée du Lot et Garonne