Lecture prix du Club Lecture 2025 Ebersheim

Lecture prix du Club Lecture 2025 Ebersheim mercredi 24 septembre 2025.

Lecture prix du Club Lecture 2025

3 place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-24 19:30:00

fin : 2025-09-24 21:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Prix du Club de Lecture 2025 qui sera le vainqueur ? A vous de décider ! Pour adultes

Quel livre remportera le prix cette année ? A vous de décider ! Pour adultes. 0 .

3 place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75

English :

2025 Book Club Award: who will be the winner? You decide! For adults

German :

Leseclub-Preis 2025: Wer wird der Gewinner sein? Die Entscheidung liegt bei Ihnen! Für Erwachsene

Italiano :

Premio 2025 del Club del Libro: chi sarà il vincitore? Sta a voi decidere! Per gli adulti

Espanol :

Premio Club de Lectura 2025: ¿quién será el ganador? ¡Tú decides! Para adultos

L’événement Lecture prix du Club Lecture 2025 Ebersheim a été mis à jour le 2025-08-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme