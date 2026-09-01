Informations pratiques

Ebersheim

Lecture prix du Club Lecture 2026

3 place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 18:30:00

fin : 2026-09-16 20:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Prix du Club de Lecture qui sera le vainqueur ? A vous de décider ! Pour adultes

Quel livre remportera le prix cette année ? A vous de décider ! Pour adultes. 0 .

3 place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75 mediatheque.ebersheim@cc-selestat.fr

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English :

Book Club Award: Who will be the winner? It’s up to you to decide! For adults

L’événement Lecture prix du Club Lecture 2026 Ebersheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme