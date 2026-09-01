Lecture prix du Club Lecture 2026 Ebersheim
mercredi 16 septembre 2026 · Ebersheim
Informations pratiques
Ebersheim
Lecture prix du Club Lecture 2026
3 place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 18:30:00
fin : 2026-09-16 20:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Prix du Club de Lecture qui sera le vainqueur ? A vous de décider ! Pour adultes
Quel livre remportera le prix cette année ? A vous de décider ! Pour adultes. 0 .
3 place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75 mediatheque.ebersheim@cc-selestat.fr
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English :
Book Club Award: Who will be the winner? It’s up to you to decide! For adults
L’événement Lecture prix du Club Lecture 2026 Ebersheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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