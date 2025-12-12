Lecture & Projection Marcelle Delpastre Médiathèque à Felletin Felletin

Lecture & Projection Marcelle Delpastre

Médiathèque à Felletin 12 Place Courtaud Felletin Creuse

Le conteur David Linkowski et Tom Gil vous proposent une mise en voix de textes de Marcelle Delpastre.

Suivie de la projection du court-métrage Marcelle Delpastre, à Fleur de vie de Patrick Cazals. .

Médiathèque à Felletin 12 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 55 22 mediatheque@creuse-grand-sud.fr

