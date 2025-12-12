Lecture & Projection Marcelle Delpastre Médiathèque à Felletin Felletin
Médiathèque à Felletin 12 Place Courtaud Felletin Creuse
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Le conteur David Linkowski et Tom Gil vous proposent une mise en voix de textes de Marcelle Delpastre.
Suivie de la projection du court-métrage Marcelle Delpastre, à Fleur de vie de Patrick Cazals. .
