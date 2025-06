Lecture-Promenade « Jean-Henri FABRE, un enfant du Rouergue » Saint-Léons 9 juillet 2025 07:00

16h30 Maison Natale JH FABRE. Lecture-promenade Jean-Henri Fabre, un enfant du Rouergue qui conduit le public dans différents sites du village, par Patrick Jan-George (50 min). Information au 06 81 04 41 5

La LECTURE-PROMENADE conduit le public à différents sites du village, emblématiques de l’enfance de Fabre et propices à évoquer l’émotion et l’humour de ses souvenirs. .

Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 81 04 41 55

English :

4:30pm Maison Natale JH FABRE. Lecture-promenade « Jean-Henri Fabre, un enfant du Rouergue » (Jean-Henri Fabre, a child of Rouergue), by Patrick Jan-George (50 min). Information on 06 81 04 41 5

German :

16:30 Uhr Geburtshaus von JH FABRE. Lecture-promenade « Jean-Henri Fabre, un enfant du Rouergue », die das Publikum zu verschiedenen Orten des Dorfes führt, von Patrick Jan-George (50 min). Informationen unter 06 81 04 41 5

Italiano :

16.30 Maison Natale JH FABRE. Conferenza-passeggiata « Jean-Henri Fabre, un enfant du Rouergue » (Jean-Henri Fabre, un bambino di Rouergue) di Patrick Jan-George (50 min). Informazioni al numero 06 81 04 41 5

Espanol :

16.30 h Maison Natale JH FABRE. Conferencia-paseo « Jean-Henri Fabre, un enfant du Rouergue » (Jean-Henri Fabre, un niño de Rouergue) por Patrick Jan-George (50 min). Información en el 06 81 04 41 5

