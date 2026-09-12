Lecture publique en euskara Heptamerona Saint-Palais
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Palais
Informations pratiques
Saint-Palais
Lecture publique en euskara Heptamerona
Médiathèque Amikuze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’association Zabalik organise la lecture publique de l’Heptameron qui fut écrit par la reine Marguerite de Navarre, lecture du 5ème livre toute la journée dans le nouveau marché couvert.
Nafar Ateneoak, 6 urte huntan 7 liburukiz osatua den obraren itzulpena burutzen ari du. Urtean Bat, eta argitalpena irakurraldi publiko batekin ospatzen da urtero. Iruñea, Amaiur, Orbaizeta, Zangoza eta Altsasutik landa, hona aurten Erriberri eta Donapaleuren aldi dela. Berriz ere, Euskal Herritik guzitik irakurleak hurbilduko dira eta Margaritren testuak gozatuko ditugu elgarrekin. Donapaleukoa, buruilaren 26an, ibiakoitz egun guzian, Donapaleuko Merkatu estali berrituan iraganen da. .
Médiathèque Amikuze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78
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English : Lecture publique en euskara Heptamerona
L’événement Lecture publique en euskara Heptamerona Saint-Palais a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque
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