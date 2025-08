Lecture publique « Le Petit Prince » Martel

Lecture publique « Le Petit Prince » Martel samedi 9 août 2025.

Lecture publique « Le Petit Prince »

Place de la Bride Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-09 17:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

La Compagnie des 3 clous martelais vous propose une lecture publique d’extraits du livre « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry.

Place de la Bride Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 37 75 48 04 bdmartel46@gmail.com

English :

The Compagnie des 3 clous martelais presents a public reading of excerpts from Saint-Exupéry’s « Le Petit Prince ».

German :

Die Compagnie des 3 clous martelais bietet Ihnen eine öffentliche Lesung von Auszügen aus dem Buch « Der kleine Prinz » von Saint-Exupéry.

Italiano :

La Compagnie des 3 clous martelais presenta una lettura pubblica di brani tratti da « Le Petit Prince » di Saint-Exupéry.

Espanol :

La Compagnie des 3 clous martelais presenta una lectura pública de fragmentos de « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry.

