Lecture raconte-tapis Le Machin

Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Tout public

Découvrez l’album Le Machin à travers un raconte-tapis plein de douceur et de surprises. Une petite lecture ludique et interactive spécialement pensée pour les tout-petits, pour rêver, écouter et s’émerveiller ensemble.

Cette animation ne nécessite pas de réservation. .

Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19 bibliotheque.doulevant@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture raconte-tapis Le Machin Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-03-10 par Antenne de Joinville