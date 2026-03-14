Lecture raconte-tapis Le Machin Doulevant-le-Château
Lecture raconte-tapis Le Machin Doulevant-le-Château mercredi 25 mars 2026.
Lecture raconte-tapis Le Machin
Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Tout public
Découvrez l’album Le Machin à travers un raconte-tapis plein de douceur et de surprises. Une petite lecture ludique et interactive spécialement pensée pour les tout-petits, pour rêver, écouter et s’émerveiller ensemble.
Cette animation ne nécessite pas de réservation. .
Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19 bibliotheque.doulevant@orange.fr
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English :
L’événement Lecture raconte-tapis Le Machin Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-03-10 par Antenne de Joinville