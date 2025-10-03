Lecture rencontre avec Bénédicte Dupré la Tour Médiathèque De Castres-Sidobre Castres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Son roman Terres Promises a remporté l’édition 2025 du Prix du Marque-Page. Après une lecture d’extraits à deux voix, échangez avec cette jeune autrice qui a conquis le jury de lecteurs des médiathèques du réseau.

En partenariat avec l’Espace Culturel Leclerc et les Editions du Panseur.

Médiathèque De Castres-Sidobre 2 Avenue du Sidobre 81100 Castres Castres 81100 Bisséoux Tarn Occitanie 0563624160 https://www.castres-mazamet.fr/mediatheques/presentation

© DR