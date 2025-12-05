Lecture-rencontre avec Dana KOCH Espace Jean Duffard Valréas

Lecture-rencontre avec Dana KOCH

Elles en Caractères vous propose un nouveau rendez-vous le vendredi 5 décembre à 18h30, à l’Espace Jean Duffard, Salle Oustau, à la rencontre de Dana KOCH qui viendra nous présenter son dernier roman La maison du Titan.

English :

Elles en Caractères invites you to a new event on Friday December 5 at 6:30pm, at the Espace Jean Duffard, Salle Oustau, to meet Dana KOCH, who will be presenting her latest novel La maison du Titan.

German :

Elles en Caractères bietet Ihnen am Freitag, den 5. Dezember, um 18.30 Uhr im Espace Jean Duffard, Salle Oustau, ein neues Treffen mit Dana KOCH an, die uns ihren neuesten Roman La maison du Titan vorstellen wird.

Italiano :

Elles en Caractères vi invita a un nuovo evento venerdì 5 dicembre alle 18.30, presso l’Espace Jean Duffard, Salle Oustau, per incontrare Dana KOCH, che presenterà il suo ultimo romanzo La maison du Titan.

Espanol :

Elles en Caractères le invita a una nueva cita el viernes 5 de diciembre a las 18h30, en el Espace Jean Duffard, Salle Oustau, para conocer a Dana KOCH, que presentará su última novela La maison du Titan.

