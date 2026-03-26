Lecture-rencontre avec Dana Koch Salle OUSTAU- Espace Jean Duffard Valréas

Lecture-rencontre avec Dana Koch

Salle OUSTAU- Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Elles en Caractères reçoit Dana Koch pour son dernier roman La maison du Titan .

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Salle OUSTAU- Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 ellesencaracteres@gmail.com

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English :

Elles en Caractères welcomes Dana Koch for her latest novel La maison du Titan .

L’événement Lecture-rencontre avec Dana Koch Valréas a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes