Lecture-rencontre avec Dana Koch Salle OUSTAU- Espace Jean Duffard Valréas
Lecture-rencontre avec Dana Koch Salle OUSTAU- Espace Jean Duffard Valréas vendredi 17 avril 2026.
Lecture-rencontre avec Dana Koch
Salle OUSTAU- Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Elles en Caractères reçoit Dana Koch pour son dernier roman La maison du Titan .
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Salle OUSTAU- Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 ellesencaracteres@gmail.com
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English :
Elles en Caractères welcomes Dana Koch for her latest novel La maison du Titan .
L’événement Lecture-rencontre avec Dana Koch Valréas a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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