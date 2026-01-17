Lecture Rencontre avec Gabriel Zimmermann Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

« Gabriel Zimmermann est un poète contemporain dont l’écriture, profondément sensible, explore la liberté intérieure par la langue : liberté de percevoir, de dire l’expérience humaine, de vivre les passions, de raconter le foisonnement et la profondeur du réel, tant dans ce qu’il contient d’âpre et douloureux que de lumineux et insouciant. Cet échange sera accompagné de lectures, récitations, musiques et productions graphiques réalisées en direct.

À l’occasion du Printemps des Poètes, une rencontre avec Gabriel Zimmermann (Prix Max Jacob 2025) le 14 mars, mettra en lumière une œuvre attentive aux sensations, à la mémoire et à l’espace intime ouvert par la poésie.

Le samedi 14 mars 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliothequerilke/?locale=fr_FR



