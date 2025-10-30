Lecture-rencontre avec la poétesse Camille Readman Prud’homme Douarnenez

Lecture-rencontre avec la poétesse Camille Readman Prud’homme

9 Rue de l’Hôpital Douarnenez Finistère

Début : 2025-10-30 19:30:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

En séjour en France pour quelques jours, Camille Readman Prud’homme nous fait la joie de venir à l’Angle Rouge, pour une lecture suivie d’un échange. On a grand hâte ! .

9 Rue de l’Hôpital Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 22 12 99 28

