Lecture-rencontre avec la poétesse Camille Readman Prud’homme Douarnenez
Lecture-rencontre avec la poétesse Camille Readman Prud’homme Douarnenez jeudi 30 octobre 2025.
Lecture-rencontre avec la poétesse Camille Readman Prud’homme
9 Rue de l’Hôpital Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 19:30:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
En séjour en France pour quelques jours, Camille Readman Prud’homme nous fait la joie de venir à l’Angle Rouge, pour une lecture suivie d’un échange. On a grand hâte ! .
9 Rue de l’Hôpital Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 22 12 99 28
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lecture-rencontre avec la poétesse Camille Readman Prud’homme Douarnenez a été mis à jour le 2025-10-21 par OT PAYS DE DOUARNENEZ