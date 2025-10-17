Lecture-rencontre avec Lily SAREY Espace Jean Duffard Valréas
Lecture-rencontre avec Lily SAREY Espace Jean Duffard Valréas vendredi 17 octobre 2025.
Lecture-rencontre avec Lily SAREY
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Elles en Caractères accueille Lily SAREY qui viendra présenter son dernier roman Radjy. A la Salle OUSTAU
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 ellesencaracteres@gmail.com
English :
Elles en Caractères welcomes Lily SAREY to present her latest novel Radjy. At Salle OUSTAU
German :
Elles en Caractères begrüßt Lily SAREY, die ihren neuesten Roman Radjy vorstellen wird. In der Salle OUSTAU
Italiano :
Elles en Caractères accoglie Lily SAREY per presentare il suo ultimo romanzo, Radjy. Alla Salle OUSTAU
Espanol :
Elles en Caractères recibe a Lily SAREY para presentar su última novela, Radjy. En la Sala OUSTAU
L'événement Lecture-rencontre avec Lily SAREY Valréas a été mis à jour le 2025-10-07