Lecture-rencontre avec Lily SAREY Espace Jean Duffard Valréas vendredi 17 octobre 2025.

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Elles en Caractères accueille Lily SAREY qui viendra présenter son dernier roman Radjy. A la Salle OUSTAU

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 ellesencaracteres@gmail.com

Elles en Caractères welcomes Lily SAREY to present her latest novel Radjy. At Salle OUSTAU

Elles en Caractères begrüßt Lily SAREY, die ihren neuesten Roman Radjy vorstellen wird. In der Salle OUSTAU

Elles en Caractères accoglie Lily SAREY per presentare il suo ultimo romanzo, Radjy. Alla Salle OUSTAU

Elles en Caractères recibe a Lily SAREY para presentar su última novela, Radjy. En la Sala OUSTAU

L’événement Lecture-rencontre avec Lily SAREY Valréas a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes