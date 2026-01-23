LECTURE/RENCONTRE AVEC MAUD THIRIA Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
LECTURE/RENCONTRE AVEC MAUD THIRIA Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 14 février 2026.
La poésie de Maud Thiria est ancrée dans le
corps, de ses empêchements à ses métamorphoses. Elle est publiée dans une
vingtaine de revues et des livres d’artistes. Ses recueils
ont obtenu de nombreux prix. des errantes (éditions Lanskine, 2024) a été écrit après une résidence
d’écrivain en Ile-de-France en service gériatrique de trois hôpitaux parisiens
autour du toucher, de la mémoire et de l’identité.
Langue torse, à paraître en juin 2026, est écrit à partir du mythe de Philomène.
Maud Thiria fait régulièrement des lectures publiques de ses textes. Également artiste, elle dessine à main nue des « traces de corps » qu’elle expose en galerie.
ça déchire ta langue
et ça te sauve …
Appelez-moi n’importe
dis-tu à qui veut l’entendre
n’importe qui n’importe quand
n’importe où tu balances tes pas
en terrain clos sur des lignes fixes
tu es terre à terre
tu es vent à vent
tout te passe au travers
n’importe
tu pousses ton charriot déambules
dans ta bulle de mémoire
savon chèvrefeuille
sur odeur de javel délavée
tu pousses ton haleine d’enfance
embaume ce qu’il reste de sucre
à saupoudrer ici
Maud Thiria lira son dernier recueuil de poésie « des errantes », écrit à la suite d’une résidence d’écriture. La lecture sera suivie d’un échange avec l’autrice.
Le samedi 14 février 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit
01 44 78 55 20 ou via billetweb.fr
Public adultes. A partir de 15 ans.
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux
