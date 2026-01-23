LECTURE/RENCONTRE AVEC MAUD THIRIA Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

La poésie de Maud Thiria est ancrée dans le

corps, de ses empêchements à ses métamorphoses. Elle est publiée dans une

vingtaine de revues et des livres d’artistes. Ses recueils

ont obtenu de nombreux prix. des errantes (éditions Lanskine, 2024) a été écrit après une résidence

d’écrivain en Ile-de-France en service gériatrique de trois hôpitaux parisiens

autour du toucher, de la mémoire et de l’identité.

Langue torse, à paraître en juin 2026, est écrit à partir du mythe de Philomène.

Maud Thiria fait régulièrement des lectures publiques de ses textes. Également artiste, elle dessine à main nue des « traces de corps » qu’elle expose en galerie.

ça déchire ta langue

et ça te sauve … Maud Thiria,

page de garde ; Crédits : Lanskine

Appelez-moi n’importe

dis-tu à qui veut l’entendre

n’importe qui n’importe quand

n’importe où tu balances tes pas

en terrain clos sur des lignes fixes

tu es terre à terre

tu es vent à vent

tout te passe au travers

n’importe

tu pousses ton charriot déambules

dans ta bulle de mémoire

savon chèvrefeuille

sur odeur de javel délavée

tu pousses ton haleine d’enfance

embaume ce qu’il reste de sucre

à saupoudrer ici

Maud Thiria lira son dernier recueuil de poésie « des errantes », écrit à la suite d’une résidence d’écriture. La lecture sera suivie d’un échange avec l’autrice.

Le samedi 14 février 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

01 44 78 55 20 ou via billetweb.fr

Public adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris



