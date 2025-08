Lecture/rencontre Dédicaces avec Dominique Cornet et Aline Cordier Ault

Lecture/rencontre Dédicaces avec Dominique Cornet et Aline Cordier

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Gratuit

2025-08-16 10:00:00

Aline Cordier et Dominique Cornet auront le plaisir de vous lire des extraits du roman LE CHANTIER (Dominique Cornet), d’échanger avec le public et de dédicacer à la demande. Le Chantier est un roman publié aux Editions Henry.

L’histoire ? Le père part, très loin, travailler sur un autre chantier. La mère de Maëlle refuse de le suivre. Le chantier

commence, intrigant, mystérieux. C’est avec une certaine maturité et beaucoup de lucidité que Maëlle du haut de ses onze ans se confronte à bien des mystères et des non-dits. Mais aussi avec ses propres ombres, ses interdits, dans un rapport mère-fille qui s’inverse parfois. Quatre mois, une tranche de vie, une bascule.

