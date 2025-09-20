Lecture, rencontre et dédicace avec l’auteur Pascale Hilaire Verasoie musee-magnanerie Lagorce

Lecture, rencontre et dédicace avec l’auteur Pascale Hilaire Samedi 20 septembre, 14h00 Verasoie musee-magnanerie Ardèche

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le temps d’une lecture (30 min), écoutez Pascale Hilaire, auteur inspirée par l’ancien moulinage de soie qui abrite son domicile à Alba-la-Romaine. Un lieu encore marqué par les rires des ouvrières, le vacarme des moulins, les vestiges d’un passé industriel, et qui lui a inspiré une saga ardéchoise en deux tomes, qui commence en 1938 et se poursuit durant la seconde guerre mondiale :

Juliette 1. Une robe de chambre doublée de soie bleue

Juliette 2. De la soie blanche pour les parachutes.

Juliette, 16 ans, choisit de travailler dans un moulinage de soie en Ardèche en 1938 pour s’émanciper de la tutelle familiale. Elle y découvre un travail difficile mais adouci par la solidarité féminine, l’amitié entre ouvrières et surtout l’amour. On suit les aventures de Juliette dans le second tome et ses premiers pas, maladroits, dans la résistance. En s’interrogeant sur le devenir de la soie en cette période de restrictions.

Verasoie musee-magnanerie Le village, 07150 Lagorce, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Lagorce 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 88 01 27

Pascale Hilaire