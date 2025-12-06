Lecture Rencontre Guéret
8 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Lecture rencontre avec William Mesguich, en partenariat avec la Guérétoise de spectacle .
8 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
English : Lecture Rencontre
