Lecture rencontre Salle Henri Girard La Garde-Adhémar

La Garde-Adhémar

Lecture rencontre

Salle Henri Girard Impasse du grand cellier La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 18:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Nouvelles de Mireille Piris et Julotte Roche Deux qui lisaient la mer .

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Salle Henri Girard Impasse du grand cellier La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 18 98 51

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English :

Short stories by Mireille Piris and Julotte Roche Deux qui lisaient la mer ( Two who read the sea ).

L’événement Lecture rencontre La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2025-04-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence