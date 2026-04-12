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Lecture rencontre Salle Henri Girard La Garde-Adhémar

Lecture rencontre Salle Henri Girard La Garde-Adhémar dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Salle Henri Girard

Adresse : Impasse du grand cellier

Ville : 26700 La Garde-Adhémar

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Garde-Adhémar

Lecture rencontre

Salle Henri Girard Impasse du grand cellier La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Nouvelles de Mireille Piris et Julotte Roche Deux qui lisaient la mer .
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Salle Henri Girard Impasse du grand cellier La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 18 98 51 

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English :

Short stories by Mireille Piris and Julotte Roche Deux qui lisaient la mer ( Two who read the sea ).

L’événement Lecture rencontre La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2025-04-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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