Lecture, rencontre Le Blanc

Lecture, rencontre Le Blanc samedi 11 octobre 2025.

Lecture, rencontre

Place René Thimel Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 17:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

La médiathèque accueille l’artiste pluridisciplinaire Fabien Kuillierier.

Nous sommes très heureux d’accueillir l’artiste pluridisciplinaire Fabien Kuillierier. D’abord pour un lecture de ses poèmes. Verre de l’amitié offert à l’issue. Vous pourrez ensuite découvrir ses œuvres photographiques, accrochées dans la médiathèque. .

Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20 leblanc@mediathequesdelabrenne.fr

