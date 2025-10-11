Lecture, rencontre Le Blanc
Lecture, rencontre Le Blanc samedi 11 octobre 2025.
Lecture, rencontre
Place René Thimel Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-11 17:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
La médiathèque accueille l’artiste pluridisciplinaire Fabien Kuillierier.
Nous sommes très heureux d’accueillir l’artiste pluridisciplinaire Fabien Kuillierier. D’abord pour un lecture de ses poèmes. Verre de l’amitié offert à l’issue. Vous pourrez ensuite découvrir ses œuvres photographiques, accrochées dans la médiathèque. .
Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20 leblanc@mediathequesdelabrenne.fr
English :
The Communauté de communes welcomes poet/writer Mathieu Tulissi Gabard
in residence as part of the « Associated Author » scheme run by CICLIC, the regional agency for books and images.
German :
Die Communauté de communes empfängt den Dichter/Schriftsteller Mathieu Tulissi Gabard
als Resident im Rahmen der Maßnahme « Auteur associé » von CICLIC, der regionalen Agentur für Buch und Bild.
Italiano :
La Communauté de communes accoglie il poeta/scrittore Mathieu Tulissi Gabard
in residenza nell’ambito del programma « Autore associato » gestito dalla CICLIC, l’agenzia regionale per il libro e l’immagine.
Espanol :
La Communauté de communes acoge al poeta y escritor Mathieu Tulissi Gabard
en residencia, en el marco del programa « Autor Asociado » de CICLIC, la agencia regional del libro y la imagen.
L’événement Lecture, rencontre Le Blanc a été mis à jour le 2025-09-18 par Destination Brenne