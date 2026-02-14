Lecture Rencontre Sibylle et le monde rigolo, Réseau des Bibliothèques Commuanuté de communes Val’Eyrieux, Le Cheylard

Lecture Rencontre Sibylle et le monde rigolo Lundi 30 mars, 18h00 Réseau des Bibliothèques Commuanuté de communes Val’Eyrieux Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T18:00:00+02:00 – 2026-03-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-03-30T18:00:00+02:00 – 2026-03-30T19:30:00+02:00

Sibylle est hyper douée en précarité et assujettie à la nécessité d’accepter tout travail pourri car elle a besoin de thune. Mais la thune a un prix. La thune coûte un max en oubli de soi. Lecture d’extraits choisis par l’auteur.

Réseau des Bibliothèques Commuanuté de communes Val’Eyrieux Médiathèque le cheylard Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

L’auteur Gauthier David nous raconte l’histoire de Sibylle, dans son premier roman publié aux éditions Vroum.