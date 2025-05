Lecture, rencontre – Tournon-Saint-Martin, 3 juin 2025 18:30, Tournon-Saint-Martin.

Indre

Lecture, rencontre 12 rue grande Tournon-Saint-Martin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-06-03 18:30:00

fin : 2025-06-03

Date(s) :

2025-06-03

La Communauté de communes accueille le poète/écrivain Mathieu Tulissi Gabard

en résidence dans le cadre du dispositif « Auteur associé » de CICLIC, l’agence régionale du livre et de l’image.Familles

La Communauté de communes accueille le poète/écrivain Mathieu Tulissi Gabard

en résidence dans le cadre du dispositif « Auteur associé » de CICLIC, l’agence régionale du livre et de l’image.

Il aura passé en tout 4 semaines chez nous réparties sur ses 4 mois de résidence d’écriture.

Lors de sa dernière semaine de présence, nous organisons deux rencontres

à la médiathèque de Tournon-Saint-Martin le mardi 3 juin et à la médiathèque du Blanc le mercredi 4 juin.

Mathieu lira des extraits de ses œuvres, pourra répondre à vos questions et dédicacer ses livres.

Certains seront en vente sur place. .

12 rue grande

Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 96 51 tournon@mediathequesdelabrenne.fr

English :

The Communauté de communes welcomes poet/writer Mathieu Tulissi Gabard

in residence as part of the « Associated Author » scheme run by CICLIC, the regional agency for books and images.

German :

Die Communauté de communes empfängt den Dichter/Schriftsteller Mathieu Tulissi Gabard

als Resident im Rahmen der Maßnahme « Auteur associé » von CICLIC, der regionalen Agentur für Buch und Bild.

Italiano :

Testi letti e cantati da Pascal Hercé.

Espanol :

La Communauté de communes acoge al poeta y escritor Mathieu Tulissi Gabard

en residencia, en el marco del programa « Autor Asociado » de CICLIC, la agencia regional del libro y la imagen.

L’événement Lecture, rencontre Tournon-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-05-21 par Destination Brenne