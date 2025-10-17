Lecture repas autour de l’oeuvre de M.Pagnol Restaurant L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes

Lecture repas autour de l’oeuvre de M.Pagnol Restaurant L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes vendredi 17 octobre 2025.

Lecture repas autour de l’oeuvre de M.Pagnol

Restaurant L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 22:30:00

Date(s) :

2025-10-17

Lecture vivante de la Gloire de mon père et Du Château de ma mère, venez redécouvrir la Provence d’antan, celle des collines

ensoleillées, des souvenirs d’enfance et de l’amour filial. Dans le cadre de l’Année Pagnol . A PARTIR DE 10 ANS

.

Restaurant L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 98 27 laubergestpantaleon@gmail.com

English :

A lively reading of La Gloire de mon père and Du Château de ma mère, come and rediscover the Provence of yesteryear, that of the sun-drenched hills

childhood memories and filial love. As part of the Année Pagnol program. AGES 10 AND UP

German :

In einer lebendigen Lesung von Der Ruhm meines Vaters und Das Schloss meiner Mutter entdecken Sie die Provence von einst wieder, die von den Hügeln

der sonnigen Landschaft, der Kindheitserinnerungen und der kindlichen Liebe. Im Rahmen des Pagnol-Jahres . AB 10 JAHREN

Italiano :

Una lettura animata di La Gloire de mon père e Du Château de ma mère, per riscoprire la Provenza di un tempo, la Provenza delle colline assolate, dei ricordi d’infanzia e dell’amore filiale

ricordi d’infanzia e amore filiale. Nell’ambito dell’ Anno Pagnol . DAI 10 ANNI IN SU

Espanol :

Una lectura animada de La Gloire de mon père y Du Château de ma mère, venga a redescubrir la Provenza de antaño, la Provenza de las colinas soleadas, de los recuerdos de infancia y del amor filial

recuerdos de infancia y amor filial. En el marco del Año Pagnol . A PARTIR DE 10 AÑOS

L’événement Lecture repas autour de l’oeuvre de M.Pagnol Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes