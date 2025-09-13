Lecture| Rêverie sonore Nogent-sur-Oise
Lecture| Rêverie sonore Nogent-sur-Oise samedi 13 septembre 2025.
Lecture| Rêverie sonore
1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 13:00:00
fin : 2025-09-13 14:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Nouveau à la médiathèque de Nogent-sur-Oise!
Besoin d’une pause ? Offrez-vous un moment d’évasion en participant à une séance de Rêverie Sonore à la Médiathèque.
Confortablement installé, laissez-vous porter par des lectures douces accompagnées d’ambiances sonores relaxantes.
Un samedi par mois lors de la pause méridienne de 13h à 14h
Première séance le 13 septembre à 13h
Tout public à partir de 12 ans
Gratuit, sans inscription
Accessible en bus par la ligne B, arrêt « Médiathèque » ou C1/C2 arrêt « Saint-Exupéry » 0 .
1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 60 44 mediatheque@nogentsuroise.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lecture| Rêverie sonore Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise