Lecture| Rêverie sonore Nogent-sur-Oise

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise

Nouveau à la médiathèque de Nogent-sur-Oise!

Besoin d’une pause ? Offrez-vous un moment d’évasion en participant à une séance de Rêverie Sonore à la Médiathèque.

Confortablement installé, laissez-vous porter par des lectures douces accompagnées d’ambiances sonores relaxantes.

Un samedi par mois lors de la pause méridienne de 13h à 14h

Première séance le 13 septembre à 13h

Tout public à partir de 12 ans

Gratuit, sans inscription

Accessible en bus par la ligne B, arrêt « Médiathèque » ou C1/C2 arrêt « Saint-Exupéry » 0 .

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 60 44 mediatheque@nogentsuroise.fr

