Lecture

Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 16:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-20

Sainte-Anne-d’Auray s’illumine !

Sur le thème de l’hiver et de Noël

Pour les enfants à partir de 3 ans .

Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon