Lecture sandwich : l’autre monde La Coupe d’Or Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Lecture sandwich : l’autre monde

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 13:00:00

fin : 2026-11-04 13:45:00

Date(s) :

2026-11-04

Cyrano de Bergerac, à travers son récit visionnaire d’une expédition lunaire, critique les dogmes de son époque avec un spectacle interprété par Benjamin Lazar et deux musiciens baroques.

.

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Reading sandwich : the other world

Cyrano de Bergerac, through his visionary account of a lunar expedition, criticizes the dogmas of his time with a show performed by Benjamin Lazar and two baroque musicians.

L’événement Lecture sandwich : l’autre monde Rochefort a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan