Lecture sandwich : l’autre monde La Coupe d’Or Rochefort
mercredi 4 novembre 2026 · La Coupe d'Or · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Lecture sandwich : l’autre monde
La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 13:00:00
fin : 2026-11-04 13:45:00
Date(s) :
2026-11-04
Cyrano de Bergerac, à travers son récit visionnaire d’une expédition lunaire, critique les dogmes de son époque avec un spectacle interprété par Benjamin Lazar et deux musiciens baroques.
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La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com
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English : Reading sandwich : the other world
Cyrano de Bergerac, through his visionary account of a lunar expedition, criticizes the dogmas of his time with a show performed by Benjamin Lazar and two baroque musicians.
L’événement Lecture sandwich : l’autre monde Rochefort a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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