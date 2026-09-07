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AGENDA · Rochefort

Lecture sandwich : Sœurs La Coupe d’Or Rochefort

mercredi 9 décembre 2026 · La Coupe d'Or · Rochefort

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
La Coupe d'Or
Adresse
101 rue de la République
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5

Rochefort

Lecture sandwich : Sœurs

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 13:00:00
fin : 2026-12-09 13:45:00

Date(s) :
2026-12-09

Pascal Rambert explore les liens familiaux dans « Sœurs », un face-à-face intense entre deux sœurs interprété par Audrey Bonnet et Victoria Quesnel.
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La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15  billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Reading sandwich : sisters

Pascal Rambert explores family ties in « Sisters »*, an intense face-to-face between two sisters played by Audrey Bonnet and Victoria Quesnel.

L’événement Lecture sandwich : Sœurs Rochefort a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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